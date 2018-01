Geninho vai seguir linha de Parreira Geninho foi apresentado nesta sexta-feira como treinador do Corinthians prometendo dar seqüência ao trabalho desenvolvido por Carlos Alberto Parreira. Voltou a negar que tenha deixado o Atlético-MG seduzido por causa de dinheiro, prometeu manter a comissão técnica do antecessor e jurou que não vai priorizar a Libertadores em detrimento do Campeonato Paulista. O time já está em Extrema (MG) fazendo a pré-temporada. "Estou orgulhoso. Qualquer profissional sonha em dirigir o Corinthians. Sei da responsabilidade que terei, ainda mais tendo de substituir o Parreira e precisando manter o padrão do ano passado. Não tenho medo de desafios. Se tivesse, ficaria em Belo Horizonte, onde a cobrança por resultados nesta temporada será bem menor?, disse Geninho em sua apresentação. Agência Estado - Você irritou a diretoria do Atlético com sua decisão de sair. O presidente do Conselho (Alexandre Kalil), o comparou a uma prostituta. Geninho - Quem conhece o Kalil sabe que ele tem essas reações e depois, de cabeça mais fria, se arrepende. Se ele estivesse na minha situação certamente teria tomado a mesma decisão. AE - A chance de disputar a Libertadores pesou na decisão? Geninho - Pesaria para qualquer um. A possibilidade de ganhar um torneio sul-americano e depois disputar a final do Mundial no Japão, no final do ano, é única. Quero ganhar projeção internacional junto com o Corinthians. Para isso terei que trabalhar muito. E quero a torcida ao meu lado. AE - A Libertadores será prioridade? Geninho - O Corinthians tem de lutar para ganhar tudo. Vamos trabalhar por etapas, de acordo com a importância das partidas. Não posso pensar apenas na Libertadores e esquecer o Paulista. AE - Você dirigiu o Atlético Paranaense na Libertadores do ano passado, quando o time não passou da primeira fase. Como foi a lição? Geninho - O projeto do Atlético foi quebrado tão logo a equipe perdeu a primeira partida da Copa Sul-Minas. Os jogadores entraram sem a preparação ideal para encarar partidas na altitude. AE - O Corinthians terá elenco para disputar o Paulista, a Libertadores e o Brasileiro, que também começa no primeiro semestre? Geninho - Não precisamos de duas equipes, mas de um elenco que ofereça opções. E o Corinthians tem um grupo equilibrado. AE - Parreira tinha elaborado uma lista de reforços. Você já tomou conhecimento dela? Geninho - Não deu tempo. Só não vou sugerir jogador do Atlético. Se fizer isso o Alexandre (Kalil) me mata. Mas posso garantir que a comissão técnica será mantida. Quero trabalhar com o Moracy (Moracy Sant?anna, preparador físico) e com o Jairo (Jairo Leal, auxiliar-técnico). AE - Suas equipes caracterizam-se por jogar no esquema 3-5-2. O Corinthians chegou a três decisões no ano passado atuando no 4-3-3. Qual será o esquema? Geninho - Gosto do 3-5-2, mas não sou radical em relação a isso. Uso o esquema de acordo com a necessidade. AE - Você terá apenas duas semanas para trabalhar antes da estréia no Campeonato Paulista, dia 25, contra o Marília. É pouco tempo? Geninho - Não é o ideal, mas pretendo atingir os resultados o mais rápido possível. Ficarei uma semana convivendo com os jogadores em Extrema. É tempo suficiente para que possa conhecê-los e estabelecer um contato mais direto. Será como no início de um namoro. AE - O zagueiro Fábio Luciano destacou a importância da permanência do Vampeta no time em 2003. O que pensa sobre isso? Geninho - Não falei com a diretoria sobre o assunto. Mas o Vampeta é um jogador importante. Quero ter o grupo formado o mais rápido possível. AE - Como ex-goleiro que você foi, como avalia as condições de Doni ser mantido como titular em 2003? Geninho - Acompanhei o desempenho do Doni no ano passado e considerei satisfatório. Não saberia dizer se a contratação de outro goleiro seria necessária. AE - A contratação do atacante Liédson está acertada verbalmente entre o Corinthians e o Prudentópolis (clube que detém 70% de seus direitos federativos). O que você diria desse jogador? Geninho - Acompanhei sua trajetória no Coritiba no Campeonato Paranaense do ano passado. É bom, fez uma boa campanha.