Geninho vai substituir Parreira O novo técnico do Corinthians será mesmo Geninho, que dirigia o Atlético Mineiro. O nome do novo treinador será anunciado nesta quinta-feira e apresentado nesta sexta-feira, quando a delegação embarca para Extrema (MG), onde o grupo fará a pré-temporada. Nesta quinta-feira, o próprio Geninho comunica seu desligamento do clube mineiro. Seu contrato com a equipe paulista será de um ano. Esta quarta-feira, mais uma vez, foi um dia de muita agitação no Corinthians, com o anúncio oficial da saída do técnico Carlos Alberto Parreira. A diretoria corintiana não quis confirmar a contratação. ?Faltam ainda alguns acertos?, disse o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini. O atual treinador do Atlético-MG não terá grandes problemas de deixar o clube que comanda atualmente, uma vez que, como Parreira, não terá de pagar multa rescisória. Parreira gostou da indicação do colega: ?O Geninho é um técnico que já provou sua qualidade e é uma boa escolha. Ele tem o perfil necessário para comandar o Corinthians e é muito equilibrado.? Segundo Citadini, a princípio os integrantes da comissão técnica deverão permanecer no Corinthians e as contratações em andamento serão adiadas para que sejam avaliadas pelo novo treinador. ?Devemos confirmar umas quatro contratações e trazer outros quatro ou cinco jogadores das equipes de base.? Na manhã desta quarta-feira, a diretoria do Corinthians anunciou oficialmente a saída de Parreira e agradeceu o trabalho prestado em 2002. O anúncio de Parreira como técnico da seleção brasileira surpreendeu até mesmo as pessoas com quem mantinha grande proximidade. O assistente-técnico, Jairo Leal, disse que até dois dias atrás a intenção do treinador seria aceitar um cargo de coordenação que o permitisse disputar pelo Corinthians a Taça Libertadores, um título que ainda não possui na carreira. ?Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, que não é muito, em ele aceitar ou não (o cargo de técnico da seleção) eu teria perdido tudo o que eu tinha.?O assistente também confirmou que a família não queria Parreira de volta à seleção. ?A mulher dele deve estar uma fera. Ela já estava querendo que ele parasse para ficar mais perto da família.? Recém-anunciado assistente técnico da seleção, Leal afirmou que é possível conciliar as duas funções, como disse Moraci Sant?Anna, preparador físico, no dia anterior. ?Na CBF apenas o técnico é contratado, os outros profissionais são prestadores de serviço?, explica. Jairo já adiantou que será assistente de campo de Parreira. ?Ele explicou que não deverá contar comigo nas viagens onde não haverá tempo para treinos. Por exemplo, não viajarei com a delegação para o amistoso contra a China (dia 12 de fevereiro em Hong Kong).? Entre os jogadores, a repercussão foi mais para positiva uma vez que, para muitos, as chances de integrar a seleção aumentam. Para o atacante Gil, o fato de o treinador conhecer seu trabalho pode ajudar em uma eventual convocação, mas manter a boa fase será fundamental. ?O que vai contar será 2003.? O presidente do Atlético-MG, Ricardo Annes Guimarães, disse nesta quarta-feira ?desconhecer? qualquer proposta do Corinthians. Segundo Guimarães, o técnico Geninho tem contrato com o clube até o fim de 2003. ?Não posso nem acreditar nessa possibilidade. O Geninho deu a palavra dele e eu tenho de acreditar que tem gente de palavra no futebol?, disse. Geninho estava nesta quarta-feira em Suzano, onde assistiu à vitória dos juniores do Atlético, por 3 a 2, diante do Piauí, pela Copa São Paulo. Geninho é esperado nesta quinta-feira no CT de Vespasiano, em Minas.