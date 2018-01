Geninho "valoriza" as duas expulsões As expulsões de Liedson e Fabinho foram muito valorizadas nas explicações dos jogadores e do técnico Geninho, do Corinthians, após a goleada sofrida hoje para o São Caetano. Poucos tiveram a humildade de reconhecer que o futebol apresentado pela equipe mais uma vez deixou a desejar. A preocupação em poupar os dois expulsos também ficou evidente, embora a classificação para as quartas-de-final do Campeonato Paulista esteja ameaçada. O Corinthians está com sete pontos na terceira colocação do Grupo 3, três pontos atrás do líder América (adversário corintiano domingo em Rio Preto) e com dois pontos a menos que o São Caetano. "Não dá para criticar minha equipe principalmente porque jogamos com dois jogadores a menos durante grande parte da partida. Foi um jogo atípico. O time se perturbou após a expulsão de Liedson no primeiro tempo e praticamente morreu quando Fabinho recebeu o cartão vermelho na etapa final. Mas não quero tirar o mérito do São Caetano. É uma equipe que sabe fazer a bola rodar. Teve tranqüilidade para fazer o resultado", afirmou Geninho. Na visão do treinador, no entanto, a equipe correu acima do normal na tentativa de evitar uma goleada histórica no Pacaembu. "Houve um empenho muito grande. E isso tem que ser ressaltado. Quanto a avaliações táticas e técnicas, prefiro não entrar em detalhes. Quando estávamos com 11 jogadores, a partida estava igual. Chegamos a criar algumas chances, que infelizmente não foram convertidas". A maneira paternalista de tratar os jogadores ficou mais uma vez nítida no comportamento de Geninho ao avaliar as expulsões de Liedson e Fabinho. "Temos que evitar a perda de jogadores importantes por motivos banais. Imagina se essa partida estivesse valendo uma vaga na Libertadores? Mas vou procurar falar com os dois para que não voltem a perder o controle infantilmente. Achei a expulsão do Liedson injusta, ela havia recebido uma cotovelada covarde antes de revidar. Quem acabou pagando o pato foi o resto do time, que teve que correr em dobro. Hoje, as coisas são muitos iguais no futebol. Não existe mais time pequeno". Visivelmente desconsolado, o zagueiro Fábio Luciano avaliou a situação da equipe com sensatez. "Mesmo que tivéssemos terminado o jogo com 11, acredito que seria difícil vencer. O São Caetano é um time bem armado, que soube jogar em cima dos nossos erros. Mas não adianta culpar ninguém, nem mesmo o Liedson e o Fabinho. Resta trabalhar para vencer o América". Fábio tentou minimizar a péssima atuação corintiana alegando que o time manteve a bola durante boa parte da partida. "Agora não é hora de criticar. Vamos esfriar a cabeça e pensar no futuro". Poupado pela torcida apesar de ter perdido um pênalti no segundo tempo, Rogério pediu desculpas pelo seu erro. "Infelizmente hoje quase nada deu certo. No momento do pênalti, tentei colocar a bola no meio do gol porque o Sílvio Luís é um goleiro muito grande. Calculei mal a força na hora do chute. Peço desculpas aos que vieram ao Pacaembu, mas garanto: vou continuar sendo o cobrador oficial de pênaltis do Corinthians". O lateral também admitiu ser muito difícil enfrentar uma equipe da qualidade do São Caetano com dois jogadores a menos. "Tivemos algumas chances no início, mas não soubemos concluir. E tive a chance de reverter essa situação negativa nos meus pés. No entanto, nada deu certo".