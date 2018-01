Geninho valoriza vitória sobre Fénix O Corinthians encontrou a motivação que precisava para a partida de domingo, às 16 horas, no Pacaembu, contra o União São João, pelo Campeonato Paulista: a fantasia. É público e notório que o futebol uruguaio, a exemplo do que acontece em quase toda a América do Sul, passa por grave crise financeira e de talentos. Mas o técnico Geninho quer distância desse discurso. O treinador corintiano prefere apegar-se à tradição dos vizinhos para valorizar a vitória por 2 a 1 sobre o Fénix, ontem, em Montevidéu, pela Taça Libertadores da América. Dessa forma estaria realçando o resultado e, ao mesmo tempo, inspirando seus atletas para o decisivo jogo. Um empate garante o time do Parque São Jorge, com 11 pontos, nas quartas-de-final. O líder do Grupo 3 é o São Caetano, com 15 e já classificado. Nesta sexta-feira sai a definição da equipe que vai enfrentar o time de Araras. A tendência é de que Geninho não repita a formação com três volantes que adotou em Montevidéu. Assim, o Corinthians voltaria a jogar com três atacantes. Fumagalli ficaria um pouco mais recuado, posicionado próximo a Liedson e Leandro. "O esquema com três volantes foi utilizado porque notamos que o Fénix jogava rápido pelo meio e atacava nas diagonais. Assim, precisávamos fechar o meio", explicou. Recuperação - Já o atacante Gil, cortado na hora do embarque para o Uruguai por causa de estiramento na coxa esquerda, sofrido na partida de domingo, em Rio Preto, diante do América, afirmou hoje que tanto o tratamento como a recuperação caminham bem. "Estou me sentindo bem, já consigo firmar o pé no chão e acredito que vou ficar bom mais rápido do que imaginava", prognosticou. Apesar da boa notícia, o atacante vai desfalcar o time frente o União São João. Lucas, também machucado, prossegue seu tratamento.