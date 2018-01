Genk bate Sassuolo em jogo adiado e avança na Liga Europa como líder do Grupo F

Em jogo adiado para esta sexta-feira por causa da forte neblina que impossibilitou que fosse disputado na última quinta no estádio do confronto, na Itália, o Genk, da Bélgica, venceu o Sassuolo por 2 a 0 e garantiu seu avanço à próxima fase da Liga Europa como líder do Grupo F, com 12 pontos.

Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo. Bryan Heynen abriu o placar aos 13 minutos, antes de Leandro Trossard decretar o triunfo por 2 a 0 aos 35. O resultado fez o time belga ultrapassar o Athletic Bilbao, que na última quinta-feira chegou aos dez pontos e assumiu a ponta de forma provisória ao empatar por 1 a 1 com o Rapid Viena, na Áustria.

Com a liderança, o Genk terá a vantagem de jogar em casa no confronto de volta da próxima fase da Liga Europa. O próximo adversário da equipe belga será definido por meio do sorteio da Uefa na próxima segunda-feira que irá determinar todos os 16 duelos do mata-mata, marcados para acontecer nos dias 16 e 23 de fevereiro de 2017.

O Athletic Bilbao, por sua vez, avançou como vice-líder do Grupo F da Liga Europa e também espera pela definição do seu próximo adversário, contra quem terá de fazer como visitante o duelo de volta do mata-mata que determinará os 16 classificados às oitavas de final. Esta fase anterior às oitavas contará com os oito times eliminados da Liga dos Campeões que terminaram na terceira posição em seus respectivos grupos.

Derrotado em casa na última quinta, o Rapid Viena deu adeus à competição continental como terceiro colocado do Grupo F, com seis pontos, enquanto o Sassuolo, que já entrou em campo eliminado nesta sexta, ficou na lanterna, com apenas cinco.