Gennaro Gattuso renova com o Milan por mais três anos

O meio campista Gennaro Gattuso anunciou nesta segunda-feira que continuará por mais três anos no Milan. Além disso, revelando amor pelo clube, o jogador, de 30 anos, disse que pretende encerrar a carreira na equipe rubro-negra. "Continuo aqui por outros três anos e irei concluir minha carreira no Milan", disse Gattuso, junto do dirigente Adriano Galliani e do técnico Carlo Ancelotti, em uma coletiva de imprensa. Gattuso, conhecido por sua raça e vitalidade em campo, revelou que pensa jogar até 2011 e que depois verá o que fazer com seu futuro profissional. "Por minha posição em campo e meu modo de jogo, talvez seja como Ancelloti, que jogou até os 33 anos", disse o meio campista. O jogador também informou que não foi preciso falar sobre dinheiro com os dirigentes do Milan, ao renovar o contrato. Galliani manifestou que está muito "feliz por esse desfecho e que Gattuso é muito querido no clube", concluiu. Antes mesmo de terminar o campeonato italiano, Gattuso era sondado por clubes da Inglaterra e da Alemanha, entre eles, o campeão Bayern de Munique.