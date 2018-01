Genoa avança e pega Lazio na Copa da Itália; Bologna enfrenta a Inter

Um jogo de sete gols definiu, nesta quinta-feira, o primeiro adversário da Lazio na Copa da Itália. Jogando em casa, o Genoa precisou da prorrogação para vencer o Perugia por 4 a 3, com direito a três gols no tempo extra. O jovem Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, fez um gol.

O argentino, que já havia marcado duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre a Juventus no fim de semana, pelo Italiano, fez o primeiro gol do jogo. O macedônio Pandev fez o segundo, com assistência de Simeone, enquanto Bianchi e Drole empataram para o Perugia, que joga a Série B do Italiano.

Na prorrogação, Pandev fez mais um aos 10 minutos, enquanto Ninkovic ampliou para os donos da casa no primeiro minuto do segundo tempo. Com um jogador a menos, o Perugia ainda descontou nos acréscimos, com Di Nolfo.

Também nesta quinta-feira, o Bologna ganhou do Verona por 4 a 0. Di Francesco, Mounier (duas vezes) e Krafth fizeram os gols do time da casa, que encara a Inter de Milão. O Verona é o atual líder da Série B.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na próxima fase da Copa da Itália, de oitavas de final, entram os times mais bem colocados no Campeonato Italiano da temporada passada: Napoli, Fiorentina, Milan, Juventus, Inter de Milão, Lazio, Sassuolo e Roma.