Genoa bate o Napoli e é líder do Campeonato Italiano

Sergio Floccari marca de pênalti o gol que abriu caminho para a vitória por 4 a 1 do líder Genoa

GÊNOVA - O Campeonato Italiano tem um novo líder após o complemento da terceira rodada. Neste domingo, o Genoa goleou o Napoli por 4 a 1, manteve os 100% de aproveitamento e superou Juventus e Sampdoria nos critérios de desempate, assumindo a primeira colocação na tabela.

A equipe comandada por Gian Piero Gasperini começou atrás no placar. Aos 42 minutos, o eslovaco Marek Hamsik fez 1 a 0 para o Napoli. Mas a reação aconteceu apenas três minutos depois, quando Sergio Floccari converteu um pênalti.

No segundo tempo, o time da casa voltou melhor. Com dois gols do meia Giandomenico Mesto, aos 10 e aos 30 minutos, o time liquidou o resultado. Aos 43, o marroquino Houssine Kharja, em mais uma cobrança de pênalti, fechou o placar.

Com o resultado, o Genoa tem nove pontos, cinco gols de saldo e oito gols marcados. É neste último critério que o time leva vantagem sobre a Juventus, que tem o mesmo número de pontos e de saldo, mas balançou as redes apenas seis vezes. A Sampdoria, que também soma nove pontos com 100% de aproveitamento, tem saldo de quatro gols. Já o Napoli, com três pontos, está na 13ª posição.