Genoa é rebaixado para terceira divisão A Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol decidiu nesta quarta-feira rebaixar o Genoa da primeira para a terceira divisão do campeonato nacional. A severa punição foi dada por fraude na última partida da temporada passada, quando o clube arranjou o resultado (vitória sobre o Venezia) e saiu com o título da Série B. Além disso, o Genoa já começa a disputa da Série C do Campeonato Italiano com 3 pontos a menos e seu presidente (Enrico Preziosi) e seu diretor-geral (Stefano Capozucca) estão suspensos por 5 anos. Do lado do Venezia, o diretor Franco Dal Cin e o gerente Giuseppe Pagliara também foram punidos com 5 anos de afastamento. A Federação Italiana ainda não anunciou quem vai substituir o Genoa na primeira divisão da temporada 2005/06. Mesmo porque, o clube já avisou que vai recorrer da punição. Histórico - Na partida disputada no Estádio Marassi, em Gênova, no dia 11 de junho, o time da casa venceu por 3 a 2, garantiu o título da Série B, com 76 pontos - dois à frente de Empoli, Torino e Perugia - e o retorno à primeira divisão. O rival Venezia, com 35 pontos, estava em penúltimo lugar e já condenado ao descenso. Por isso, esteve aberto à negociação para entregar o jogo. O caso foi flagrado na gravação de conversas telefônicas e o promotor Stefano Palazzi fez a denúncia do resultado arranjado do jogo. O Genoa tem história. Fundado em 1893, foi o primeiro campeão da Itália, cinco anos mais tarde. Na verdade, ganhou o primeiro tricampeonato, com os títulos de 1898, 1899 e 1900. Repetiu a dose em 1902, 03 e 04. Voltou a festejar em 1915 e ainda teve o bicampeonato em 1923 e 1924. Só perde, em conquistas, para Juventus, Milan e Inter. E estava fora da primeira divisão há 10 anos.