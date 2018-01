Genoa vence Fiorentina em jogo do Italiano iniciado há três meses

Genoa e Fiorentina entraram em campo para jogar partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano no dia 11 de setembro. A forte chuva, porém, permitiu que só fossem jogados 28 minutos. A partida, em razão do apertado calendário do futebol nacional, só pôde ser finalizada nesta quinta-feira, com vitória do Genoa, em casa, pelo placar de 1 a 0.

Na "primeira parte" do jogo, em setembro, o time de Gênova dominou as ações e exibiu superioridade. Mas o gol da vitória só veio nesta quinta, aos 37 minutos da etapa inicial. O sérvio Darko Lazovic foi o autor do único gol do duelo, diante da maior agressividade mostrada pelos anfitriões.

No segundo tempo, a Fiorentina criou apenas uma boa chance de gol. O argentino Mauro

Zárate acertou forte chute, mas parou no goleiro da casa, aos 14. Daí em diante, a boa defesa do Genoa conteve o setor ofensivo da Fiorentina e garantiu o triunfo.

Com o resultado, o time anfitrião chegou aos 23 pontos e ocupa agora a 10ª colocação da tabela. Em sétimo lugar, a Fiorentina tenta se manter próxima aos líderes, com seus 26 pontos.