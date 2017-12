Gentil ganha confiança de Estevam O gol salvador marcado aos 33 minutos do 2º tempo, que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Figueirense por 1 a 1, no domingo, rendeu a condição de titular ao atacante Thiago Gentil. "Ele é meu novo titular", disse o orgulhoso técnico Estevam Soares, nesta segunda-feira, no desembarque do time em Congonhas. O jogador, que já defendeu o Figueirense e tem amigos e parentes em Florianópolis, não retornou com a delegação para São Paulo. Aproveitou o dia de folga para ficar na capital catarinense. Nesta terça-feira, se apresenta na Academia de Futebol com o restante do time. O atacante comemorou a vitória prometendo muita briga pelo título - mas sem perder a moderação. "Ninguém acreditava na gente, mas nosso time tem conseguido os resultados e estamos chegando pelas beiradas. Devagarinho", afirmou. Revelado pelas categorias menores do Palmeiras, Thiago Gentil lamentou a contusão que o tirou por 43 dias dos gramados. Ele era o titular do time ao lado do garoto Kahê. Enquanto esteve no Departamento Médico, viu Kahê, Osmar e Ricardinho tentarem se firmar no ataque, todos sem sucesso. "O importante é que todos que entraram deram conta do recado. Kahê, Osmar e Ricardinho jogaram e marcaram gols. Só não se firmaram por outros motivos", analisou. Contra o Guarani, sábado, o Palmeiras terá o retorno de Pedrinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas isso não será problema segundo Gentil. "O Pedrinho é um grande jogador e jogou como atacante quando estávamos sem opções. Agora, ele pode voltar à sua função no meio-de-campo e ajudar na armação. Será um grande reforço para o Palmeiras, que ganha muita qualidade no setor", elogiou. Mas a concorrência não se restringe a Pedrinho. Osmar, melhor condicionado fisicamente, pode reclamar uma vaga. Nesse caso, Ricardinho corre risco de voltar para a reserva. No meio-de-campo, no lugar de Magrão e Marcinho, suspensos, Estevam tem mais opções: Elson está à disposição - além de Alceu e Diego Souza, que já jogaram na função de Magrão.