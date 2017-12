George Best é detido por bater na ex-mulher George Best, astro do Manchester United e da seleção da Irlanda do Norte nos anos 60 e 70, foi detido na sexta-feira sob a acusação de ter batido na ex-mulher. Segundo o jornal londrino ?The Sun?, na véspera do Natal o ex-jogador se encontrou com Alex, de quem havia se separado em setembro, e a agrediu depois de ter bebido. O incidente terminou na delegacia de Reigate, mas a polícia se negou a confirmar a identidade do agressor, embora Alex tenha confirmado a briga. Best, 57 anos, submeteu-se a vários tratamentos para livrar-se da dependência da bebida.