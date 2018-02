George Best registra "melhora lenta? O norte-irlandês George Best, ex-jogador do Manchester United, teve uma "melhora lenta, mas firme" apesar de continuar com um quadro muito grave, informou hoje seu médico. Best continua na UTI do hospital de Cromwell, na região oeste de Londres, onde foi internado há quatro semanas com sintomas de gripe e acabou desenvolvendo uma infecção. Best, que também está sendo tratado de uma hemorragia intestinal, experimentou hoje uma "melhora lenta, mas firme", destacou o último boletim médico do doutor Roger Williams. Este especialista também disse que o norte-irlandês, de 59 anos, está "muito doente" e que ficará na UTI, embora a hemorragia tenha diminuído. Roger Williams esclareceu também que os problemas do ex-jogador não estão relacionados ao transplante de fígado a que se submeteu em 2002 por causa do álcool. "Seu fígado está agüentando muito bem e está em boas condições comparado com todas as outras coisas que ocorreram recentemente", disse. Por sua vez, o agente de Best, Phil Hughes, afirmou que não era "bom" ver o ex-jogador nessas condições. "Os médicos foram positivos. As notícias de hoje são boas", comentou.