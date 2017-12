George Best: talento para jogar e falar George Best foi reconhecidamente um grande jogador, mas também ficou marcado pelas grandes frases que disse durante sua vida. Morto nesta sexta-feira, em Londres, aos 59 anos, o ídolo do futebol britânico vai ficar na memória dos fãs: pelo talento dentro e fora de campo. Astro do Manchester United, George Best também foi um playboy. Gostava da vida noturna, das mulheres e das bebidas alcoólicas. E sempre estava pronto para dar uma declaração polêmica e divertida. Veja algumas das frases célebres de George Best: ?Em 1969, eu abandonei o álcool e as mulheres. Foram os piores 20 minutos de minha vida.? ?Gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carros de corrida. O resto, simplesmente esbanjei.? ?Pelé me disse que eu era o melhor jogador mundo. Essa foi a maior homenagem que eu recebi.? ?Ele (David Beckham) não sabe chutar com o pé esquerdo, não sabe cabecear, não sabe fazer faltas e não marca muitos gols. Fora isso, é um bom jogador.? ?Nasci com um grande dom que algumas vezes tem um lado destrutivo. Queria superar todo mundo em campo quando jogava e, da mesma maneira, queria superar todo mundo nas minhas saídas noturnas.? ?Eu parei de beber, mas somente quando estou dormindo.? ?Dizem que eu tentei dormir com sete Miss Mundo. Não é verdade. Foram apenas quatro. As outras três vieram atrás de mim.? ?Fiquei 10 horas e bebi 40 copos de cerveja, batendo meu recorde em 20 minutos.?