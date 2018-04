George Lucas pede superação do Santos em clássico

O Santos enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, no Pacaembu, e pode passar o adversário se vencer o confronto - está apenas um ponto atrás, em décimo, enquanto o rival é sétimo. Ciente da importância da partida, o lateral George Lucas pediu superação ao elenco santista.

"Será uma partida dura, mas nós vamos lá para buscar a vitória. Mas, para vencer, temos que ter uma atitude de decisão, de superação", opinou o jogador.

Autor de duas assistências na vitória de domingo sobre o Fluminense, o lateral afirmou que seus cruzamentos evoluem com o trabalho. "É treino, repetição, muita repetição. Procuro estar sempre praticando no dia-a-dia. Só assim é que se consegue fazer bem as coisas", contou.

Apesar da importância na partida, George Lucas acabou repreendido por Vanderlei Luxemburgo, que cobrou melhor postura defensiva do jogador. "O George precisa mudar um pouco porque preciso de um lateral que seja lateral mesmo e não deixe espaços nas costas", afirmou o treinador.