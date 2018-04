Geórgia anuncia nome de novo técnico para as Eliminatórias da Euro

A seleção da Geórgia anunciou nesta quinta-feira seu novo técnico para a disputa das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que acontecerá na França. Será Kakhaber Tskhadadze. Ele assinou contrato por dois anos e meio e substituirá Temuri Ketsbaia, que pediu demissão no mês passado após a derrota por 4 a 0 diante da Polônia.

Tskhadadze assumirá a seleção já no início de 2015, mas trabalhará de graça até junho, quando terminará seu contrato com o Inter Baki PIK, do Azerbaijão, e ele se dedicará exclusivamente à Geórgia. Sua tarefa é levar o país à Eurocopa, mas não será fácil, uma vez que ocupa somente a penúltima colocação do Grupo D das Eliminatórias, com três pontos em seis partidas.

"Ser técnico de sua seleção nacional é o maior trabalho que você pode ter como treinador, um sonho para qualquer um. Estou orgulhoso por ter a chance de contribuir para o desenvolvimento do futebol no meu país", disse. "Eu confio nos garotos e quero falar para eles que são ótimos e capazes de vencer e se classificar para grandes torneios."

Como jogador, Kakhaber Tskhadadze atuou por nove equipes, entre elas o Eintracht Frankfurt, o Manchester City e o Anzhi. Como treinador, conquistou títulos na Geórgia e no Azerbaijão. Na seleção, terá a chance de comandar seu filho, o atacante Bachana Tskhadadze, que vinha sendo convocado regularmente.