Geovanni estende contrato por um ano com Hull City

Geovanni, que já atuou também por Barcelona e Benfica após de ter defendido o Cruzeiro no Brasil, foi cedido em uma transferência sem custos pelo Manchester City em julho de 2008, quando firmou um acordo de dois anos com o Hull City. O novo contrato estende em um ano o compromisso anterior com o clube inglês.

Phil Brown, técnico da equipe, comemorou o acordo firmado com o jogador brasileiro. "Geovanni foi um grande jogador para nós no último ano, com oito gols marcados e numerosas assistências para gols", afirmou.