Geovanni fica no Benfica mais 1 ano O Barcelona acertou nesta quarta-feira a prorrogação do empréstimo por mais 1 ano do atacante brasileiro Geovanni ao Benfica. Ele já disputou a última temporada pela equipe portuguesa e não será aproveitado pelo técnico Frank Rijkaard no Barça. ?É uma boa oportunidade. Agora, devo trabalhar para voltar um dia?, disse o ex-jogador do Cruzeiro.