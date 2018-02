Geovanni marca na vitória do Benfica O atacante brasileiro Geovanni ajudou a garantir neste sábado mais três pontos para o Benfica, que venceu o Vitória de Setubal por 2 a 0 com um gol dele e outro de Manuel Fernandes. Com esta vitória, o Benfica lidera neste momento o Campeonato Português com seis pontos de vantagem sobre Boavista (45 pontos), que só empatou com Penafiel (28 pontos) por 1 a 1, com gols de Odair (Penafiel) e Carlos Fernandes (Boavista) e Porto, que joga na segunda. Os jogos programados para o domingo, pela 26.ª rodada: Estoril x Moreirense; União Leiria x Acadêmica; Gil Vicente x Nacional da Ilha da Madeira; Belenenses x Beira-Mar; e Rio Ave x Braga. Na segunda-feira, jogam Sporting x Porto.