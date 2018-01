Geovanni no lugar de Saviola no Barça A entrada do meia brasileiro Geovanni, ex-Cruzeiro, no lugar do badalado argentino Javier Saviola será a novidade na escalação do Barcelona, que enfrenta nesta terça-feira o Lyon, fora de casa, pela penúltima rodada da primeira fase do Grupo F da Copa dos Campeões da Europa. O treinador Carlos Rexach não gostou do desempenho de sua equipe no último sábado, diante do Málaga, pelo Campeonato Espanhol. O time catalão empatou por 1 a 1, e o trio ofensivo formado por Saviola, o brasileiro Rivaldo e o holandês Patrick Kluivert voltou a apresentar deficiências. O argentino acabou sacrificado. Uma vitória classifica o time de Rivaldo, que divide a liderança do grupo com o Bayer Leverkusen. Ambas equipes estão com nove pontos, mas os alemães levam vantagem no saldo de gols. O Bayer enfrenta o eliminado Fenerbahce, na Turquia. O Lyon, que conta com quatro brasileiros em seu elenco, soma seis pontos. Os jogadores não admitem pensar em empatar. O atacante Sonny Anderson está fora, com problemas musculares. Edmílson, Cláudio Caçapa e Juninho Pernambucano estão confirmados. Outros jogos: Lille x La Coruña; Manchester United x Olympiakos; Juventus x Porto; Rosenborg x Celtic; Spartak Moscou x Sparta Praga; Bayern x Feyernoord.