Geovanni quer ocupar lugar de Rivaldo Se Rivaldo foi afastado do Barcelona por decisão do técnico Louis van Gaal, outro brasileiro parece ter caído nas graças do treinador holandês. Geovanni ficou no banco de reservas praticamente durante toda a temporada passada, mas poderá ganhar lugar no time deste ano. "É o ano de minha volta", prometeu o jogador. Van Gaal indicou, nos últimos treinamentos do Barcelona, que poderá escalar Geovanni para atuar no meio-de-campo. "Essa é uma oportunidade que terei para mostrar como posso jogar. O ano passado não faz parte mais da minha vida", disse o jogador, que garante estar 100% fisicamente. Em sua primeira temporada na Europa, Geovanni foi multado por estender suas férias de fim de ano e chegou a ser cogitada sua saída do clube diante de seu rendimento abaixo do esperado. Mas ele lembra agora que a equipe para a temporada 2002/2003 ainda não está definida e que a saída de Rivaldo acabou abrindo a disputa por uma vaga no time titular. "A cada treinamento procuro mostrar meu futebol e convencer o treinador de que posso jogar", explicou. A briga pela posição, porém, não será fácil. O brasileiro terá que disputar o lugar com pelo menos outros quatro jogadores: Riquelme, recém-contratado, Luis Enrique, um dos mais antigos do clube, Mendieta, outro que chegou agora ao Barça e o também brasileiro Fábio Rochemback. Nas próximas três semanas, Van Gaal testará o time com várias composições e decidirá quem jogará como titular no início da temporada. Para não causar atritos com a atual diretoria, Geovanni evita de todas as formas comentar a saída de Rivaldo e elogia o técnico do time. "Rivaldo é um grande amigo e me ajudou muito quando cheguei ao Barcelona, mas prefiro não fazer nenhum comentário sobre sua partida", afirmou o meia-atacante revelado pelo Cruzeiro. Ele também garantiu que pretende cumprir seu contrato com o clube espanhol até 2004 e classificou de "excelente" sua relação com Louis van Gaal.