Geovanni realiza sonho no Barcelona Na sua apresentação ao Barcelona, nesta quinta-feira, o atacante Geovanni revelou estar realizando um sonho. ?Sou torcedor do Barcelona desde os 15 anos, quando via Romário e depois Ronaldo jogarem com a camisa do clube?, afirmou o jogador brasileiro, que tem apenas 21 anos e foi comprado pela equipe espanhola junto ao Cruzeiro por US$ 18 milhões Geovanni assinou contrato por seis temporadas com o Barça. Ele será o terceiro brasileiro na equipe do técnico Carlos Rexach. O meia Rivaldo, o maior ídolo do clube, e o volante Fábio Rochemback, que se apresentou ontem, são os outros.