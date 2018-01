Geração do penta perto da despedida Os últimos 12 meses antes da Copa da Alemanha terão gostinho diferente para vários jogadores da seleção brasileira, principalmente para aqueles que fizeram história com a conquista do título mundial na Ásia, em 2002. A geração do pentacampeonato vai se despedir de Copas no próximo ano. É o caso dos goleiros Marcos e Dida, dos laterais Cafu e Roberto Carlos, do zagueiro Roque Júnior, do volante Emerson - que se machucou antes da competição de 2002 e não a disputou - e, muitos apostam, do atacante Ronaldo. Um dos principais jogadores do quinto triunfo do Brasil em Mundiais já deixou a seleção: Rivaldo, atualmente no futebol grego. Kleberson, seu colega de meio-campo, sofreu com problemas físicos e dificilmente voltará. A principal exceção fica por conta de Ronaldinho Gaúcho, que, em 2010, completará 30 anos e deverá ter boas condições para participar da Copa da África. É por isso que atletas marcados pelo excelente desempenho no time nacional fazem questão de aproveitar os últimos momentos com a camisa verde e amarela. Roberto Carlos, de 32 anos, é um deles. "Ainda estou bem, me sinto preparado para continuar jogando futebol, mas ir à Copa de 2010 vai ser muito difícil, não vai dar, pois estarei com 37 anos", declarou o lateral nascido no interior de São Paulo. Sua idéia é jogar mais três ou quatro anos antes de se aposentar. Depois, diz, vai ser treinador. "Quero dirigir equipes, gosto muito de analisar esquemas táticos e quem sabe um dia serei treinador da seleção brasileira." Cafu, aos 35 anos, procura não fazer planos, mas sabe que, na Alemanha, disputará seu último Mundial, apesar das declarações de Carlos Alberto Parreira de que o capitão da seleção suportaria jogar mais uma década. O Brasil, por sinal, irá à Copa de 2006 com um time bastante experiente, com média de idade perto dos 30 anos, uma das maiores dos últimos tempos. É certo, assim, que, a partir de 2007, haverá considerável reformulação na equipe para as Eliminatórias e o Mundial seguinte.