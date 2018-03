Geradores funcionam bem na estréia Na estréia em partidas de futebol, os três geradores de energia instalados no Palestra Itália funcionaram bem e garantiram a iluminação para o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, que teve início às 19h30 desta quarta-feira. Os aparelhos, que têm 445 kw de potência e trabalham a óleo diesel, foram colocados na manhã de hoje no estádio. O aluguel de cada um custou cerca de R$ 3.500,00 e foi bancado pela empresa de marketing Traffic, que detém os direitos da Copa Libertadores da América. Os quase 30 mil torcedores que compareceram ao Palestra Itália não puderam perceber nenhuma diferença no sistema de iluminação, apesar do racionamento de energia. Apenas a parte social do clube não tinha todos os postes de luz ligados.