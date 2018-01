Geradores garantem jogos no Maracanã O presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Francisco de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, disse nesta terça-feira que o Maracanã está pronto para receber a seleção brasileira nos jogos com Chile e Venezuela, pelas eliminatórias do Mundial de 2002, que serão disputados respectivamente em outubro e novembro. Ele teve encontro com o secretário-geral da CBF, Marco Antonio Teixeira, a quem relatou que a Suderj providenciou dois geradores para não infringir o controle de energia exigido pelo governo federal. Também ressaltou que o estádio poderá receber jogos à noite pelo Campeonato Brasileiro, um ou dois por semana, com a utilização dos geradores. "Vamos iluminar bem o campo e as áreas de acesso dos torcedores", disse.