Gerente da base do Santos é internado em estado grave após AVC

Paulo Mayeda, gerente de futebol das categorias de base do Santos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na madrugada desta terça-feira e está internado, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Santos. O profissional, de 61 anos, é um dos homens de confiança do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, e voltou ao comando das categorias de base do Santos no início de fevereiro deste ano.

Ele já havia tido uma passagem vitoriosa, desempenhando a mesma função, entre 2000 e 2002, ano em que o Santos conquistou o Campeonato Brasileiro com Robinho, Diego, Alex, Elano, entre outros.

Em 2002, Mayeda deixou o cargo de gerente das categorias de base do Peixe por conta de problemas de saúde. Ele já havia realizado três pontes de safena, que consiste na retirada de uma parte da veia safena localizada na perna, para criar uma ponte por cima das artérias do coração para tornar possível a passagem sanguínea.

Além do Peixe, Paulo Mayeda trabalhou na gerência de futebol profissional do Botafogo (PB), Vitória (PE) e do São Carlos (SP).