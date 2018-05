Gerente de futebol diz que Botafogo está perto de anunciar novo técnico

RIO - Falta pouco para o Botafogo anunciar o nome de seu novo técnico. Na tarde desta segunda-feira, o gerente de futebol do clube, Sidnei Loureiro, revelou que o clube já encaminhou o acerto com novo treinador e só falta assinar o contrato. "Sondamos dois nomes e um deles está vindo. Esperamos anunciar o novo treinador nas próximas horas. Mas trabalhamos com contrato assinado."

Mais cedo, também nesta segunda-feira, o Botafogo já havia anunciado a demissão de seis funcionários do Departamento de Futebol do clube. O dirigente informou que as dispensas fazem parte do processo de reformulação da equipe e que as vagas serão preenchidas por profissionais da confiança do novo treinador. "Estamos resolvendo a questão burocrática e sabemos que o novo treinador chega ao clube com seu corpo técnico para que possa trabalhar com ele", justificou.

Enquanto o novo treinador não chega, Eduardo Hungaro, de volta à função de auxiliar-técnico, comandou o treino do time botafoguense desta segunda que deu início à preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro estreia na competição contra o São Paulo, domingo, no Morumbi.