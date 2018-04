Gerente de futebol será o novo treinador do Botafogo no Paulistão

Régis, ex-volante da Ponte Preta e do Mogi Mirim nos anos 80 e que fez sucesso no futebol japonês, vinha trabalhando como gerente de futebol e é um dos responsáveis pela montagem do elenco do Botafogo nesta temporada. Antes, ele foi auxiliar-técnico de Edison Só e Vagner Mancini.

Desde que anunciou a demissão de Mazola Júnior, o Botafogo trabalhou com a possibilidade de uma solução caseira. Além de Régis Angeli, o técnico do sub-20, Rodrigo Fonseca, vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, também conversou com o presidente Rogério Barizza sobre a possibilidade de assumir o elenco principal.

Com 16 pontos ganhos, o Botafogo está praticamente classificado no Grupo C do Campeonato Paulista e tem mais dois jogos. No próximo domingo enfrentará o São Paulo, em Ribeirão Preto e encerra a competição no dia oito de abril, contra o Mogi Mirim, em Mogi Mirim.