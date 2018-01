Germano assume culpa pela derrota O goleiro Carlos Germano pediu desculpas para a torcida da Portuguesa. Ele assumiu a culpa pelo segundo gol marcado pelo Corinthians, aos 18 minutos de jogo. O chute de Éwerthon, de fora da área, era defensável, mas o goleiro deixou a bola escapar. "Foi um lance infeliz", disse o goleiro, que destacou a atuação do adversário no primeiro tempo. "No segundo a equipe reagiu, mas não deu para tirar a diferença" O técnico Candinho também atribuiu à falha de Carlos Germano como um dos pontos da derrota. Mas o treinador não culpou o atleta pelo resultado. "Ele é um grande goleiro, mas não teve sorte no lance", disse o treinador, que lamentou o time não ter aproveitado as jogadas de ataque que criou. "Enquanto o Corinthians marcou os gols que surgiram, nós não tivemos a mesma sorte", afirmou Candinho, que ainda acredita na classificação da equipe. A derrota revoltou os torcedores da Portuguesa, que ocuparam uma pequena parte do estádio. No fim do jogo os diretores da Lusa, que eram obrigados a passar perto dos torcedores, antes de chegarem ao vestiário, quase foram agredidos. Os torcedores xingaram os dirigentes que poderiam ter problemas não fosse a intervenção da Polícia Militar. O zagueiro Émerson, um dos líderes do time da Lusa, disse que a arbitragem favoreceu o adversário. Ele reconheceu que o Corinthians estava em tarde inspirada e jogou um grande futebol. "Não quero justificar nossa derrota, mas em alguns lances, principalmente no segundo tempo, quando o time cresceu, a arbitragem nos prejudicou", disse o zagueiro, que fez um gol de cabeça no segundo tempo, após cobrança de escanteio, mas a arbitragem anulou a jogada, alegando que a bola havia feito uma curva, saindo pela linha de fundo, e voltando para a área do Corinthians. A Portuguesa tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o São Raimundo, quarta-feira, no Canindé. O time paulista perdeu a partida em Manaus. O adversário joga pelo empate, enquanto a Lusa precisa vencer por dois gols de diferença para continuar na competição. Pelo Paulista, a Portuguesa jogará contra a Ponte Preta, domingo, em Campinas.