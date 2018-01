Germano chega e Fabiano deixa a Lusa O goleiro Carlos Germano deverá ser apresentado agora à tarde como o mais novo reforço da Portuguesa de Desportos para a temporada 2001. Germano - que não vinha sendo aproveitado no Santos - deverá ser o novo titular do gol da Lusa. Com a chegada de Germano, o goleiro Fabiano anunciou hoje que está deixando o clube, depois de ter sido afastado por deficiência técnica. O goleiro teria falhado em dois gols na derrota para o Santos por 4 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Paulista. Além da saída de Fabiano, a chegada de Germano provocou descontentamento no goleiro reserva Marcelo Moretto. Ele achava que seria o titular após o afastamento de Fabiano.