Germano pede técnico experiente O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, garante que já tem o nome do provável treinador do clube, mas que vai mantê-lo em segredo para evitar um possível fracasso nas negociações. O goleiro Carlos Germano, que tem contrato até o final desse mês, pede a contratação de um técnico experiente e que seja o melhor disponível no mercado. "Tem que ser uma pessoa que respeite a tradição do Botafogo. Alguém que pense para frente, vislumbrando um futuro de conquistas", afirmou Germano, ressaltando o desejo de permanecer no Alvinegro na próxima temporada, mesmo com o time na Segunda Divisão. O contrato do jogador termina no fim desse mês e ele espera uma conversa com Bebeto para tratar da renovação.