Germano tenta acordo com o Santos O goleiro Carlos Germano, que retornou no final do ano à Vila Belmiro, depois de ter sido emprestado à Portuguesa, aguarda a definição das pendências que ainda tem com o Santos para jogar - o clube lhe deve R$ 430 mil. No tempo em que esteve no Canindé, os santistas se comprometeram a pagar parte de seus salários. Recebeu cheques em garantia, mas ao descontar o primeiro, no valor de R$ 180 mil, soube que tinha sido sustado. Em novembro, Carlos Germano tentou um acordo com a diretoria: receberia o atestado liberatório e, em contrapartida, perdoaria metade da dívida. Não deu certo. Como tem contrato até o final do ano com o Santos, ele revelou que não está preocupado. "Não importa se serei o primeiro ou o quinto goleiro, o Santos pagará meus salários". Os dirigentes ainda estão negociando acordo com o procurador de Carlos Germano.