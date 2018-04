Geromel e Wallace Reis não treinam e devem desfalcar Grêmio no domingo O técnico Roger Machado pode ter dois desfalques importantes para formar a linha de zaga do Grêmio no duelo diante do Sport, domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Geromel e Wallace Reis não treinaram nesta quarta-feira no CT Luiz Carvalho e tendem a ficar fora da próxima partida.