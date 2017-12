Geromel fica na academia e Grêmio treina sem Renato Gaúcho

O elenco do Grêmio acordou cedo para treinar às 9 horas desta sexta-feira. A atividade, de quase duas horas, contou com diversos desfalques, sendo um deles o técnico Renato Gaúcho. O treinador reuniu o elenco no campo, passou algumas instruções, depois foi ao vestiário e não voltou mais.

Escolhido para dar a entrevista coletiva do dia, o goleiro Marcelo Grohe apenas explicou que o treinador foi resolver questões pessoais. O auxiliar Alexandre Mendes foi quem comandou o treino em campo reduzido.

O elenco foi dividido em três times, sendo que Kannemann, Walace, Marcelo Oliveira, Michel, Maicon, Everton, Douglas e Miller Bolaños estavam em um deles, numa indicação do que deve ser a equipe titular para o jogo-treino de sábado, às 10h, contra o Aimoré.

Depois de jogar 90 minutos contra a Colômbia, pela seleção brasileira, o zagueiro Pedro Geromel foi maus uma vez poupado. Luan e Walace, que também estiveram com a seleção, treinaram normalmente. Edílson e Léo Moura ficaram na academia.