Geromel parabeniza elenco do Grêmio após derrota no Mundial: 'Temos orgulho'

Apesar da derrota neste sábado para o Real Madrid, por 1 a 0, em Abu Dhabi, o zagueiro Pedro Geromel minimizou o resultado e parabenizou o elenco do Grêmio pela atuação na final do Mundial de Clubes da Fifa.

+ TEMPO REAL: Confira os lances da partida

+ 'Cristiano é Cristiano', lembra Varane após conquista do Mundial sobre o Grêmio

+ Cristiano Ronaldo decide, Real Madrid bate o Grêmio e conquista o Mundial

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Renato diz que Real 'é uma máquina', mas exalta: 'Grêmio sai de cabeça erguida'

Satisfeito com os feitos obtidos pelo Grêmio, o zagueiro também enalteceu a trajetória da equipe neste ano. E destacou que os jogadores precisam estar orgulhosos por terem conquistado a Copa Libertadores e chegado ao Mundial.

"Temos orgulho do que fizemos. Foi um prazer enorme estar aqui. Todo o nosso grupo está de parabéns. Fizemos o melhor que dava, mas infelizmente não deu", avaliou o zagueiro, um dos destaques do time gaúcho na partida.

Embora o Grêmio tenha terminado o jogo com apenas uma finalização, contra 20 do Real Madrid, Geromel enalteceu a dedicação dos atletas durante a partida. "Todo mundo fez o que podia. Os atacantes correram, ajudaram. Tivemos sucesso em algum momento. Infelizmente não deu para ganhar, mas saio com orgulho de ser brasileiro."