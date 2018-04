Geromel participa de jogo-treino e fica perto de retorno no Grêmio

Titular durante boa parte da temporada passada, Pedro Geromel está perto de voltar à zaga do Grêmio. O jogador, que operou o ombro no ano passado, ainda não jogou em 2015. Nesta quarta-feira, ele participou de um jogo-treino dos reservas tricolores contra o time do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul e mostrou que logo estará à disposição de Felipão.

O treinador tem uma preocupação extra com a zaga porque o equatoriano Erazo vai se apresentar à seleção do seu país e não pode jogar contra o Novo Hamburgo, dia 25. É a chance ideal para Pedro Geromel recuperar espaço e mostrar serviço ao treinador.

Nesta quarta, ele quase não foi testado, porque o Grêmio passou bem pelo rival do jogo-treino. Everton e Pedro Rocha fizeram dois gols cada, enquanto Everaldo marcou uma vez, completando a goleada por 5 a 0. Os titulares ficaram na academia, antes de uma atividade fechada à imprensa.