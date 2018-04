Gerônimo quer aproveitar oportunidade no Atlético-PR O lateral-direito Gerônimo era uma das novidades na reapresentação do Atlético Paranaense nesta segunda-feira. Criado nas categorias de base do clube, ele foi emprestado na metade do ano passado ao Olimpi Rustavi, da Geórgia. E agora de volta ao Brasil, o jogador de 20 anos promete aproveitar sua oportunidade na equipe de Antônio Lopes.