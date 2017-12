Gerrard alerta para o problema da assistência a Rooney O meia inglês Steven Gerrard admitiu, nesta segunda-feira, que a seleção da Inglaterra tem de melhorar o último passe se quiser vencer Portugal no próximo sábado, em partida válida pelas quartas-de-final, em Gelsenkirchen. No jogo contra o Equador, realizado neste domingo pelas oitavas-de-final, apesar da vitória por 1 a 0 a seleção inglesa perdeu muito a posse de bola e falhou bastante na assistência ao atacante Wayne Rooney. Por isso, Gerrard disse que a equipe deve se superar se não quiser voltar para casa no próximo fim de semana. "Se o último passe contra o Equador tivesse sido um pouco melhor, teríamos vencido por maior diferença de gols. Ter o Michael Carrick ali, como volante, foi bom, já que melhoramos com o correr da partida e apoiamos mais o Rooney no segundo tempo". Mas o jogador do Liverpool alertou para a importância da assistência a Rooney. "Jogamos melhor no segundo tempo, mas não acertamos o passe da última bola. Se corrigirmos esse erro, acho que nossa produção vai ser melhor". Com a lesão de Michael Owen, Rooney teve de jogar isolado no ataque. Mas o jovem atacante do Manchester United se recuperou há pouco tempo de uma fratura no pé, e ainda não reúne plenas condições físicas. "Acho que será crucial para nós que Rooney continue ali no ataque, e que marque gols para ganhar confiança", ressaltou Gerrard.