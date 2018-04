Gerrard comanda passeio do Liverpool sobre Newcastle

O meia inglês Gerrard comandou o Liverpool neste sábado na vitória de 3 a 0 sobre o Newcastle pela 13.ª rodada do Campeonato Inglês, partida na qual o brasileiro Lucas teve boa atuação. Gerrard abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com uma pancada de cerca de 30 metros. No primeiro minuto da etapa final, o atacante holandês Dirk Kuijt finalizou com o joelho para fazer 2 a 0. O terceiro gol do time da terra dos Beatles saiu apenas aos 21 minutos, com gol do artilheiro holandês Ryan Babel após assistência de Gerrard.