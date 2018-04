Gerrard deve passar por cirurgia no final da temporada

"Ele tem jogado com uma contusão no ombro há algum tempo. Vamos tentar achar o melhor momento para que possa se recuperar completamente. Parece que precisará de cirurgia", revelou o auxiliar técnico do Liverpool, Mike Marsh, ao comentar sobre a situação de Gerrard. Ele não adiantou, porém, o prazo de recuperação em caso de operação.

Gerrard disputou todos os minutos de todos os 34 jogos do Liverpool na atual edição do Campeonato Inglês - faltando quatro rodadas para o final, o time ocupa apenas o sétimo lugar. Se realmente passar por cirurgia, ele irá desfalcar a seleção inglesa no amistoso contra o Brasil, no dia 2 de junho, no Estádio do Maracanã, no Rio.