Gerrard diz que é positivo jogar sob 'pressão de vitória'

O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, está contente pelo fato de sua equipe precisar da vitória contra o Marselha na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões para ter chances de avançar para as oitavas-de-final. A goleada de 4 a 1 sobre o Porto na quarta-feira deixou o Liverpool em terceiro lugar no Grupo A, atrás dos portugueses e do Marselha, mas o momento parece favorável aos ingleses, depois de um péssimo início de temporada. Caso o Besiktas consiga uma improvável vitória sobre o Porto daqui a duas semanas, o Liverpool poderá avançar até com um empate na França, embora o improvável cenário tenha sido rejeitado por Gerrard. "É melhor saber que você precisa ganhar", disse Gerrard, cujo gol de pênalti marcado na quarta-feira igualou o recorde de gols marcados por Michael Owen pelo Liverpool na competição. "Algumas vezes, quando você precisa apenas de um empate, isso pode até prejudicar sua performance. Sabemos o que temos que fazer, que é vencer." Gerrard referia-se a experiências amargas como a derrota da Inglaterra por 3 a 2 para a Croácia, na semana passada, quando os ingleses precisavam de apenas um empate para conseguir a classificação para a Eurocopa de 2008 O goleiro Pepe Reina descreveu a partida no Stade Velodrome como uma "final", mas acredita que a temporada do Liverpool está crescendo no momento certo. "A equipe está em uma posição muito boa neste momento e nós estamos confiantes de que vamos avançar", disse Reina. "Um empate não será o bastante - temos que ir lá e vencer. Mas estamos em muito boa forma fora de casa, e esperamos que continue assim."