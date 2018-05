Gerrard é anunciado como técnico do Rangers e assina por 4 anos com clube escocês

Aposentado dos gramados desde o final de 2016, Steven Gerrard foi oficialmente confirmado, nesta sexta-feira, como novo técnico do Rangers, da Escócia. O ex-meio-campista assinou um acordo para dirigir a equipe escocesa por quatro anos e assim deixará o posto de treinador nas categorias de base do Liverpool, pelo qual se consagrou como ídolo histórico do clube.

Gerrard assumiu esta função no time inglês logo após encerrar a sua carreira como jogador e agora assumirá pela primeira vez o comando de uma equipe profissional. "Estou honrado por me tornar o próximo técnico do Rangers. Tenho enorme respeito por este clube de futebol, por sua história e tradição", afirmou o também ex-capitão da seleção inglesa, ao comemorar o acerto com o seu novo time, por meio de declarações divulgadas pelo site oficial da equipe escocesa.

Por mesmo do comunicado que divulgou nesta sexta, o Rangers prometeu anunciar em breve os outros nomes da comissão técnica que será liderada por Gerrard. O astro chega para substituir Graeme Murty, demitido na última terça-feira, dois dias após o Rangers sofrer uma humilhante goleada de 5 a 0 do rival Celtic, que faturou nesta temporada europeia o seu sétimo título consecutivo do Campeonato Escocês.

Recordista de conquistas nacionais, com 54 troféus, o Rangers foi campeão da Escócia pela última vez em 2011, mas começou a enfrentar sérios problemas financeiros e viu o Celtic passar a dominar o cenário do futebol do país. Desta forma, Gerrard tentará reconduzir o clube ao protagonismo perdido.

"Eu não vejo a hora de começar esta nova jornada do Rangers enquanto buscamos construir os muitos sucessos que este clube já alcançou", projetou o comandante, que na Escócia também reencontrará Brendan Rodgers, atual treinador do Celtic e técnico do Liverpool entre 2012 e 2015.

Em sua carreira como jogador, Gerrard foi formado nas categorias de base do Liverpool a partir de 1987 e se tornou profissional do clube em 1998, quando iniciou uma longa jornada com a camisa do time que durou até 2015.

Neste período, ele teve como principal decepção o fato de nunca ter conseguido conquistar um título do Campeonato Inglês, mas alcançou uma série de outras taças importantes, sendo a principal delas a da Liga dos Campeões da Europa, em 2005. O ídolo também ergueu dois troféus da Copa da Inglaterra e outros três da Copa da Liga Inglesa, assim como faturou a Copa da Uefa, hoje chamada de Liga Europa, em 2001.

Após se despedir do Liverpool, Gerrard atuou por uma temporada pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, na Major League Soccer, antes de se aposentar e encerrar uma carreira na qual também contabilizou 114 jogos e 21 gols pela seleção inglesa.