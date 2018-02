Gerrard faz dois, e Inglaterra ganha nas Eliminatórias da Euro Graças a dois gols do meio-campo Gerrard e um de Nugent, a Inglaterra conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira sobre a seleção de Andorra por 3 a 0, em Barcelona, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa 2008. Mesmo vencendo, o resultado é ruim para os ingleses porque o time jogou mal e garantiu a vitória contra um adversário considerado fraco apenas no segundo tempo. Mesmo com estes problemas, o time inglês atacou bastante a fraca Andorra. O problema é que os anfitriões não conseguiram criar chances perigosas de gol. Somente aos 9 minutos do segundo tempo é que os cerca de 19 mil espectadores no Estádio viram um gol: Lennon cruzou, Rooney ajeitou e Gerrard chutou forte da entrada da área, superando o goleiro Koldo. No segundo gol, novamente com Gerrard, ele avançou com a bola de sua defesa e chutou para marcar, aos 30 minutos. O placar foi fechado graças a David Nugent, que fazia sua estréia na seleção entrando na etapa final, nos acréscimos, aos 47, aproveitando uma jogada de Defoe. Com esta vitória, a Inglaterra divide a segunda posição do Grupo E com 11, junto com Israel (que goleou a Estônia por 4 a 0) e Rússia. Quem lidera é a Croácia, com 13 pontos. Andorra é a lanterna (sétima), com nenhum ponto em cinco jogos, junto com a Estônia. Portugal tropeça A seleção de Portugal tropeçou nesta quarta ao empatar por 1 a 1 com a Sérvia (que vinha de derrota para o Casaquistão). Com isso, o time do técnico Luiz Felipe Scolari fica em segundo lugar no Grupo A, com 11 pontos, junto com Finlândia e a própria Sérvia. A líder é a Polônia, com 16. Os lusitanos marcaram com Tiago, enquanto Jankovic fez para os anfitriões. Outros grupos Pelo Grupo D, a República Checa encostou na Alemanha ao derrotar o vice-lanterna Chipre por 1 a 0, em casa, no Estádio U Nisy, na cidade de Liberec. Os checos estão na segunda colocação da chave com 13 pontos, assim com os germânicos, que estão à frente na tabela por causa dos critérios de desempate. Como estava de folga na competição, a Alemanha fez um amistoso com a Dinamarca e foi derrotada por 1 a 0, em Duisburg. O resultado negativo significou o fim da invencibilidade do técnico Joachim Löw (oito jogos), que assumiu o comando do time após a Copa do Mundo de 2006. Vitória apertada Outra seleção que conseguiu uma vitória apertada na rodada foi a da Espanha. Com um gol de Iniesta aos 36 minutos do segundo tempo, a Fúria derrotou a Islândia por apenas 1 a 0, em seus domínios, no Estádio Son Moix, em Palma de Mallorca. A equipe do treinador Luis Aragonés pulou para a terceira posição no Grupo F, com nove pontos, quatro a menos que a líder Irlanda do Norte, que assumiu o posto ao ganhar da Suécia por 2 a 1, em Belfast. Os irlandeses marcaram com duas vezes com Healy, enquanto Elmander fez o de honra dos visitantes.