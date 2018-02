Gerrard inspira o Liverpool em goleada pelo Inglês

O Liverpool manteve sua boa série no Campeonato Inglês ao golear o Bolton Wanderers por 4 x 0 neste domingo, com Steven Gerrard novamente inspirado. Veja também: Classificação e jogos da rodada Gerrard participou dos quatro gols e assim o Liverpool subiu para terceira posição com 30 pontos. O Arsenal, que venceu, no sábado, o Aston Villa por 2 x 1, lidera a competição com 36 pontos. O Chelsea tem 31, depois de sua vitória por 1 x 0 sobre o West Ham United. O Manchester United, que recebe o Fulham na segunda-feira, e o Manchester City, que empatou em 1 x 1 contra o Wigan Athletic, também têm 30 pontos. O Liverpool venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições da temporada, marcando impressionantes 21 gols no processo e, apesar do Bolton jogar com a autoridade de quem venceu o Manchester United semana passada, foi um jogo totalmente dominado pelo time da casa. Sami Hyypia aproveitou cruzamento de Gerrard e cabeceou para o gol aos 18 minutos, abrindo o placar, e o meio-campo inglês também deu o passe para o segundo, no final do primeiro tempo, ao lançar em profundidade para Fernando Torres marcar com um chute preciso. Entre esses dois gols, o Bolton poderia ter marcado, mas Nicolas Anelka perdeu um gol feito, chutando para fora de frente para o gol vazio. Gerrard marcou o terceiro, em cobrança de pênalti, aos 11 minutos do segundo tempo, depois que o atacante Peter Crouch foi derrubado ao tentar alcançar mais um passe perfeito do capitão da equipe. Gerrard então cruzou para Dirk Kuyt, cujo chute foi espalmado por Jussi Jaaskelainen no caminho de Ryan Babel, que apenas completou para o gol -- o quarto -- faltando quatro minutos para o fim do jogo. Foi a primeira derrota do Bolton nos cinco primeiros jogos do campeonato sob o comando do técnico Gary Megson, que substituiu Sammy Lee.