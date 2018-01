Gerrard: "Nós nos sentimos imbatíveis" O Liverpool está há 11 jogos sem sofrer gols. Nesse período, foram 10 vitórias e 1 empate. E leva esse retrospecto para a final do Mundial de Clubes da Fifa, quando enfrentará o São Paulo, domingo, em Yokohama, no Japão - a partida começa às 8h20 (horário de Brasília). A boa fase fez com que Steven Gerrard admitisse como os jogadores do time inglês se sentem confiantes. ?No momento, nós nos sentimos imbatíveis. Temos todas as possibilidades de vencer o São paulo e ganhar o único título que o Liverpool ainda não tem?, afirmou o capitão da equipe. Mas do lado do São Paulo, o lateral Cicinho responde aos ingleses do Liverpool. ?Eles estão há muito tempo sem tomar gols, mas nunca jogaram com o nosso time. É bom saber que a gente faz muitos gols. Nunca sai em branco no placar. E a gente já ganhou duas vezes aqui no Japão. Queremos ganhar mais uma, pelo menos?, avisou o jogador brasileiro.