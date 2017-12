Gerrard revela que deve parar em 2016 e voltar ao Liverpool como auxiliar

"Provavelmente será o meu último ano como jogador", disse Gerrard, em entrevista a jornais britânicos, revelando que a próxima temporada da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, deverá ser a última pelo Galaxy e também como jogador.

Como a próxima temporada da MLS só vai começar em março, Gerrard vem treinando nos últimos dias no Liverpool, comandado por Jürgen Klopp. O jogador garantiu que não há negociação para uma volta, mas que o clube se mostra aberto a recebê-lo no futuro. "Eu não tive uma oferta, mas o clube me deixou saber que está aberto ao meu retorno", declarou.

Gerrard, de 35 anos, é considerado uma lenda do Liverpool, tendo disputado 710 jogos, marcado 186 gols em 17 anos pelo clube e faturado vários títulos, incluindo o da Liga dos Campeões da Europa em 2005. O meia deixou o futebol inglês no ano passado, se transferindo para o Galaxy, mas logo deve retornar, mesmo que como membro da comissão técnica do Liverpool.