Gerrard se torna 6.º jogador do Liverpool a sofrer assalto

O meia Steven Gerrard se tornou na noite da última terça o sexto jogador do atual elenco do Liverpool a ser vítima de um assalto nos últimos meses. Gerrard estava em Marselha, França, disputando um jogo decisivo por sua equipe pela Liga dos Campeões quando o crime aconteceu. Tanto os dois filhos de Gerrard como sua mulher, Alex Curran, estavam dormindo na casa, que fica em Formby, no momento do assalto. A senhora Curran disse que ficou muito nervosa na hora do crime, mas que não ficou ferida durante o episódio. Assim, após os roubos sofridos por Dirk Kuijt em novembro e este último por Gerrard, chegam a seis os roubos sofridos por atletas do Liverpool, considerando os do polonês Jerzy Dudek, do espanhol Pepe Reina, do dinamarquês Daniel Agger e do inglês Peter Crouch.