Gerson é a única dúvida da Ponte Preta Depois de duas vitórias consecutivas fora de casa, a Ponte Preta já começa a se preparar para mais um desafio: enfrentar o Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para este jogo, a única dúvida do técnico Abel Braga está na defesa. O zagueiro Gerson, que deixou o campo contra o Fortaleza reclamando de dores no joelho direito, passará por uma bateria de testes para saber se poderá atuar. Caso seja vetado, Rafael Santos, que recentemente disputou dois amistosos pela Seleção Brasileira Sub-18, entra em seu lugar. No retrospecto entre os dois times, vantagem para a Ponte Preta. Em sete jogos disputados, quatro vitórias dos campineiros e duas dos goianos. No último confronto, vitória da Ponte por 3 a 2, com um gol marcado pelo atacante Fabrício Carvalho, novo artil heiro do time no Brasileirão, com oito marcados. NOVIDADE - A estadia da Ponte Preta em Goiânia pode render a chegada de mais um reforço para a equipe. Como as inscrições de jogadores se encerram no dia 31, os dirigentes podem seguir até o Distrito Federal e acertar a contratação do meia Lindomar, que está atuando no Gama, penúltimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro.