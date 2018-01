Gérson passa bem após cirurgia A cirurgia a que foi submetido hoje o tricampeão mundial Gérson de Oliveira Nunes para tratamento de uma hérnia disco foi bem sucedida. O ?Canhotinha de Ouro? tinha uma hérnia, que estava comprimindo o nervo, entre a sexta e sétima vértebras da coluna cervical. O ex-jogador foi transferido na noite de ontem para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pós-operatória do Hospital Copa D´ Or, em Copacabana, onde deve permanecer em observação por 24 horas. Amanhã o jogador será acomodado em um quarto comum do hospital e deve ter alta na quarta-feira. De acordo com informações do hospital, o ex-jogador poderá retomar suas atividade normais em dez dias. A cirurgia foi feita pela equipe do neurocirurgião Orlando Maia Júnior. A operação demorou quatro horas. O ex-jogador e atualmente comentarista esportivo vinha sentindo fortes dores na coluna e no braço esquerdo. Ele foi internado na sexta-feira no Hospital Copa D?Or.