Gérson será operado neste domingo - O tricampeão mundial Gérson de Oliveira Nunes, de 60 anos, será submetido a cirurgia na coluna cervical neste domingo. O ?Canhotinha de Ouro? tem uma hérnia de disco entre a sexta e a sétima vértebras, que comprimiu o nervo. O ex-jogador e atualmente comentarista esportivo vinha sentindo fortes dores na coluna e no braço esquerdo. Ele foi internado na sexta-feira no Hospital Copa D?Or, em Copacabana, zona sul do Rio. Neste sábado, os médicos decidiram-se pela cirurgia. A previsão do neurocirurgião Orlando Maia Júnior é que a operação comece ao meio-dia e tenha duração de quatro horas. Gérson deve receber alta na quarta-feira.